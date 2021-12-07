В Узбекистане при взрыве в торговом центре пострадали девять человек

Один человек погиб

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрыва в торговом центре города Денау Сурхандарьинской области (юг Узбекистана) пострадали девять человек, один погиб, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Узбекистана.

По ее данным, в 3:57 (1:57 по московскому времени) в двухэтажном торговом центре "Инденим" в Денау произошел взрыв и пожар, в результате произошло обрушение стен здания.

"Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты потушили пламя в 4:25 (2:25 по московскому времени). В результате взрыва пострадали девять человек, которых доставили в городскую больницу. Под завалами обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым, ведется расследование причин происшествия, добавили в пресс-службе МЧС.