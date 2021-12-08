Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уроженка СССР Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру, представленную для назначения на должность регулятора деятельности банков в Минфине США, и американский президент Джо Байден принял ее отказ, сообщил Белый дом.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру с выдвижения на должность регулятора банков", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сауле привнесла бы ценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа. Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки дозволенного", - говорится в заявлении Байдена.

Омарова, родившаяся в Казахстане, столкнулась с оппозицией со стороны республиканцев и умеренных демократов из-за ее воспитания в Советском Союзе, ее обвинили в желании национализировать банковский сектор. Так, на слушании по утверждению ее кандидатуры в прошлом месяце сенатор Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ему называть Омарову "профессором" или "товарищем".

Байден сообщил, что он "продолжит работу по поиску кандидата на эту должность и планирует сделать объявление в будущем".