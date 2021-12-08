Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Pfizer допустили, что бустерные прививки придется делать в ближайшие несколько лет

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В фармацевтической компании Pfizer заявили, что людям придется делать прививки от коронавируса COVID-19 как минимум раз в год в ближайшие несколько лет, передает телеканал Sky News в среду.

"Я полагаю, что наука и данные (по коронавирусу - ИФ) в настоящее время демонстрируют нам, что вероятнее всего нам понадобится некоторый уровень дополнительной вакцинации среди взрослого населения на протяжении ближайших лет", - приводит телеканал слова директора британского филиала компании Бена Осборна.

В миреВо Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспортаВо Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспортаЧитать подробнее

При этом Осборн отметил, что пока неизвестно, как часто нужно будет делать дополнительную прививку - раз в полгода или ежегодно.

Кроме того, Осборн заявил, что введение бустерных доз всем взрослым - самое важное, что сейчас можно сделать для борьбы с новым штаммом COVID-19 "омикрон", обнаруженным в ноябре в южноафриканском регионе. Также глава британского филиала Pfizer заявил о готовности компании разработать в случае необходимости новую вакцины и произвести ее "в широких масштабах".

По словам Осборна, в настоящее время компания пытается понять уровень распространения "омикрона", его воздействие на показатели госпитализации, смертности, а также выяснить, как он реагирует на вакцины. Кроме того, Pfizer изучает, сможет ли этот вариант обогнать штамм "дельта" по масштабам заражения в Великобритании. Осборн пообещал, что больше данных в отношении "омикрона" станет доступно в ближайшие недели.

Осборн сообщил, что уже более 80% британского населения получили две дозы препарата от коронавируса. По данным Sky News, 20 млн жителей уже сделали бустерные прививки.

Всего в Великобритании с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 10,5 млн заражений коронавирусом, более 145,8 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Декабрь.

9
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса
Pfizer Великобритания Коронавирус

Новости по теме

Новости

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Бундестаг приступил к выборам канцлера Германии

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 267 млн случаев заражения COVID-19

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Что случилось этой ночью: среда, 8 декабря

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги во вторник рекордным ростом с марта

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

США будут ожидать остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });