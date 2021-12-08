В Pfizer допустили, что бустерные прививки придется делать в ближайшие несколько лет

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В фармацевтической компании Pfizer заявили, что людям придется делать прививки от коронавируса COVID-19 как минимум раз в год в ближайшие несколько лет, передает телеканал Sky News в среду.

"Я полагаю, что наука и данные (по коронавирусу - ИФ) в настоящее время демонстрируют нам, что вероятнее всего нам понадобится некоторый уровень дополнительной вакцинации среди взрослого населения на протяжении ближайших лет", - приводит телеканал слова директора британского филиала компании Бена Осборна.

При этом Осборн отметил, что пока неизвестно, как часто нужно будет делать дополнительную прививку - раз в полгода или ежегодно.

Кроме того, Осборн заявил, что введение бустерных доз всем взрослым - самое важное, что сейчас можно сделать для борьбы с новым штаммом COVID-19 "омикрон", обнаруженным в ноябре в южноафриканском регионе. Также глава британского филиала Pfizer заявил о готовности компании разработать в случае необходимости новую вакцины и произвести ее "в широких масштабах".

По словам Осборна, в настоящее время компания пытается понять уровень распространения "омикрона", его воздействие на показатели госпитализации, смертности, а также выяснить, как он реагирует на вакцины. Кроме того, Pfizer изучает, сможет ли этот вариант обогнать штамм "дельта" по масштабам заражения в Великобритании. Осборн пообещал, что больше данных в отношении "омикрона" станет доступно в ближайшие недели.

Осборн сообщил, что уже более 80% британского населения получили две дозы препарата от коронавируса. По данным Sky News, 20 млн жителей уже сделали бустерные прививки.

Всего в Великобритании с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 10,5 млн заражений коронавирусом, более 145,8 тыс. инфицированных скончались.