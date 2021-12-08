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Белоруссия опасается срыва Западом кампании по выборам в непостоянные члены СБ ООН

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия опасается срыва Западом своей кампании по выборам в 2023 году в непостоянные члены Совета безопасности ООН, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Мы, конечно, знаем, что в нынешней ситуации специально, чтобы сорвать ход нашей выборной кампании странами Запада может быть выдвинут кандидат-спойлер. В этом случае, естественно, ни о каком самостоятельном решении этого кандидата выдвинуться в состав СБ ООН, тем более в столь сжатые сроки, не может идти и речи", - отметил Глаз, комментарий которого опубликован в среду на сайте МИД.

По его словам, Белоруссия еще с 2007 года является единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024-2025 годы. "Выборы должны состояться в 2023 году. Члены нашей группы, как правило, не выставляют параллельно свои конкурентные кандидатуры при заблаговременном выдвижении других. Такой джентльменский подход, поэтому заявки расписаны уже до 2051 года", - пояснил Глаз.

По словам пресс-секретаря, в случае выдвижения кандидата-спойлера - это будет "такая марионеточная кандидатура в пику Белоруссии, которая будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании".

"Для большинства государств-членов ООН такой расклад будет очевиден, ибо будет создан явно политизированный прецедент", - подчеркнул Глаз.

Он сообщил, что "в случае избрания Белоруссия будет продвигать в СБ ООН в качестве основного приоритета идею о запуске широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности".

Белоруссия ООН

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