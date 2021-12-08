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Новым президентом Швейцарии избран Иньяцио Кассис

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Швейцарии в среду избрал главу МИД страны Иньяцио Кассиса новым президентом страны. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Таким образом, 60-летний Кассис с 1 января 2022 года сменит на посту президента Ги Пармелена. Его назначение было в большей степени формальностью, так как в прошлом году он был выбран в качестве вице-президента.

В Швейцарии президент избирается сроком на один год из числа членов Федерального совета. Он не является главой государства, поскольку эту функцию выполняет весь Федеральный совет. При этом президента не имеют права переизбирать на второй срок: после истечения срока пребывания на этой должности он возвращается к работе в министерство, которое до этого возглавлял.

Иньяцио Кассис - по образованию врач, входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом Медицинской ассоциации Швейцарии. Возглавил МИД страны в 2017 году.

Иньяцио Кассис Швейцария

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