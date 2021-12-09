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Ракета SpaceX в четверг стартует на орбиту с астрофизической лабораторией NASA

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA для изучения устройства Вселенной, сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск будет осуществлен в часовое временное окно, которое открывается в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 мск), со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По сообщению NASA, в задачи миссии IXPE входит слежение за источниками рентгеновских лучей. Данные позволят астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Миссия будет также изучать активные ядра галактик.

На космическом аппарате массой 320 кг установлено три телескопа, предназначенных для измерения поляризованного рентгеновского излучения. Он будет выведен на экваториальную орбиту высотой 540 км через 33 минуты после запуска. Срок службы спутника рассчитан на два года. Стоимость проекта, который реализуется NASA совместно с Итальянским космическим агентством (ASI), оценивается в $188 млн.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, примерно через 8,5 минут после старта должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 600 от космодрома на мысе Канаверал.

NASA Falcon 9 IXPE ASI SpaceX

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