В США во время тренировки погиб командир отряда "морских котиков"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Командир "МОРСКИХ котиков" скончался от травм, полученных во время несчастного случая на тренировке в Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), сообщает ABC News со ссылкой на военно-морской флот США.

Командование военно-морских сил специального назначения заявило в среду, что командир SEAL Team 8 ("морских котиков") Брайан Буржуа получил травму в субботу, когда упал на землю во время тренировки, быстро спускаясь с вертолета. Причина его падения расследуется.

Буржуа скончался в понедельник в больнице ВМС США в Норфолке.