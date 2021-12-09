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Сильное землетрясение зафиксировали у южных берегов Японии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у побережья острова Кюсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:05 мск в четверг землетрясения находился в 263 км к юго-западу от города Каноя (префектура Кагосима, о.Кюсю) и в 19 км юго-западнее небольшого вулканического острова Акусэкидзима (архипелаг Нансэй, Япония).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6.

Япония Тихий океан

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