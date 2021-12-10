ЕС подготовил законопроект о совместном укреплении важнейших объектов инфраструктуры

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз подготовил законопроект о совместных мерах по усилению устойчивости важнейших объектов инфраструктуры.

"Изменения в нашей среде безопасности, такие как текущая пандемия COVID-19, гибридные угрозы или экстремальные погодные явления, заставляют нас делать больше для коллективной подготовки к будущим вызовам", - заявил в четверг министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, который председательствовал на Совете ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Он сообщил, что министры обсудили и приняли к сведению достигнутое накануне на уровне послов соглашение между странами ЕС. Ожидается, что Совет ЕС официально примет его 20 декабря.

Проект европейской директивы (закона ЕС) об устойчивости критически важных объектов и структур нацелен на то, чтобы обеспечить им готовность предотвращать стихийные бедствия, теракты или чрезвычайные ситуации в санитарной области, такие как пандемия COVID-19, выдерживать шоки и восстанавливаться после них.

Проект мандата Совета ЕС охватывает объекты в девяти секторах. Это энергетика, транспорт, банковское дело, инфраструктуры финансовых рынков, здравоохранение, питьевая вода, сточные воды, цифровая инфраструктура и космос.