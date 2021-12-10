Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США пообещали при необходимости перебросить в страны НАТО дополнительные войска

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами государств восточного крыла НАТО президент США Джо Байден пообещал в случае необходимости перебросить в страны альянса дополнительные войска.

"Байден подчеркнул, что из его телефонного разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) было трудно понять, какие на самом деле планы у России. Важно было показать, что за каждым шагом следует ответный шаг. Байден также подчеркнул: есть рычаги экономические, финансовые, при необходимости - военные. В случае необходимости в страны НАТО будут переброшены дополнительные войска, а куда их дислоцировать - это решение стран НАТО", - рассказал Карис в пятницу порталу телерадиовещания ERR о состоявшемся накануне телефонном разговоре Байдена с главами восточноевропейских государств - членов НАТО.

Отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что дополнительные войска будут переброшены на восточный фланг НАТО, Карис отметил: "Я понял из сегодняшнего разговора, что когда возникнет необходимость, это будет сделано. Но сегодня, завтра или через месяц, в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось".

"Послание Байдена восточным странам (НАТО) было ясным: все решения, касающиеся безопасности, принимаются вместе, и нет такого, что есть восточное крыло, западное крыло, южное крыло и северное крыло, решения принимаются всем НАТО, это касается и тематики Украины", - добавил Карис.

"Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья (устава) НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал президент Эстонии.

Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.

Алар Карис Эстония Владимир Путин США НАТО Джо Байден

Новости
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Россиянин приговорен в США к четырем годам заключения за киберпреступления

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Киев заявил, что корабль ВМС Украины выполнял задачи в своих территориальных водах

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США
Афганистан во власти талибов

Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы

Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });