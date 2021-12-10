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В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Ватикане в пятницу прошла торжественная церемония, в ходе которой на площади Святого Петра зажгли рождественскую ель, сообщает портал Vatican News.

На кадрах, которые показали в ходе онлайн-трансляции, видно, как на главной площади Ватикана освещается желтыми огнями раскидистая ель. В этом году 28-метровое дерево привезли из северной итальянской области Трентино-Альто-Адидже.

На площади Святого Петра также установили традиционный вертеп, который является подарком Перу и состоит из более чем 30 статуэток в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна. Еще один вертеп разместили в зале аудиенций имени Павла VI.

Ранее в пятницу папа римский Франциск напомнил о важности Рождества и призвал христиан помнить об истинном значении этого праздника. Он указал, что Рождество не должно становиться коммерческим развлекательным мероприятием.

"Давайте не позволим, чтобы Рождество было загрязнено консюмеризмом и равнодушием", - сказал понтифик.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

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