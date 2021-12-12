Компания Rheinmetall в Германии представила роботизированную бронемашину

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Компания Rheinmetall опубликовала запись испытаний машины Autonomous Combat Warrior Wiesel гусеничном шасси, сообщает Defence Blog.

Универсальный комплекс в основе разработки позволяет действовать машине полностью автономно. В публикации отметили, что новую систему можно использовать на боевых грузовиках Boxer, Lynx и грузовиках HX. Разработка компании Rheinmetall предназначена для обеспечения огневой поддержки, подвоза припасов и разведки.

Производитель заявляет, что Autonomous Combat Warrior Wiesel может распознавать бездорожье и жесты людей, корректирующие движение машины.