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Эрдоган назвал социальные сети "угрозой демократии"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал социальные сети одной из главных угроз демократии, сообщает Associated Press.

"Социальные сети, которые при первом появлении были названы символом свободы, превратились в один из главных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации",-сказал Эрдоган в видеообращении к организованной правительством конференции по коммуникациям в Стамбуле.

Президент добавил, что турецкие власти пытаются защитить граждан от лжи и дезинформации, при этом не нарушая права на получение "точной и беспристрастной" информации.

В прошлом году Турция приняла закон, требующий, чтобы платформы социальных сетей, у которых более 1 миллиона пользователей, имели законного представителя и хранили данные в стране. Большинство крупных медиа-компаний Турции находятся под контролем правительства.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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