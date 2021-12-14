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В Таллине появился советник по ночной жизни

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Таллинской городской канцелярии при вице-мэре по культуре впервые появился советник по ночной жизни, которым стала социал-демократ Натали Метс.

Как сообщили агентству BNS в пресс-службе партии, её основной задачей станет разработка целостного подхода к ночной жизни в эстонской столице с учетом интересов всех жителей города.

Вице-мэр по культуре Каарел Оя заявил, что ночное время в таком "большом городе, где кипит жизнь", должно быть логичным продолжением дневного, а не полной его противоположностью. В то же время, по его словам, для этого не нужно чем-то жертвовать – "не нужно мешать людям, которые хотят выспаться и отдохнуть, не нужно перегружать соответствующие инстанции вопросами порядка".

Должности ночного мэра или советника по ночной жизни существуют в Нью-Йорке, Лондоне, Хельсинки, Амстердаме, Тбилиси и других городах мира.

Эстония Таллин

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