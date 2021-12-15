Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации между Ереваном и Баку

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора условились продолжать действовать вместе для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии президента Франции отметили, что Макрон и Путин "подтвердили готовность вместе оказывать влияние", чтобы добиваться мер по повышению доверия между Арменией и Азербайджаном.

Разговор Макрона с Путиным, как сообщалось, состоялся во вторник.

Франция Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Армения Азербайджан

Новости

Зонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы Солнца

Глава МИД ФРГ выступила с критикой против приговора Тихановскому

Глава МИД ФРГ выступила с критикой против приговора Тихановскому
Пандемия коронавируса

Кипр вводит обязательную сдачу экспресс-тестов на COVID для туристов

Кипр вводит обязательную сдачу экспресс-тестов на COVID для туристов

"Евротройка" заявила, что активное развитие ядерной программы Ирана может разрушить СВПД

Лавров заявил, что у США есть желание развивать диалог с Россией

Лавров заявил, что у США есть желание развивать диалог с Россией

Замглавы МИД РФ счел, что у России есть шансы на диалог с Западом

Экологи заявили об ухудшении условий в Арктике из-за глобального потепления

Экологи заявили об ухудшении условий в Арктике из-за глобального потепления

Лукашенко заявил о массированных кибератаках на белорусские предприятия

Из-за торнадо в Кентукки погибли 74 человека и больше 100 пропали без вести

От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение

От штурмовавших Капитолий потребовали возместить затраты на охрану здания и лечение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });