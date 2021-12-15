Путин и Макрон обсудили урегулирование ситуации между Ереваном и Баку

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора условились продолжать действовать вместе для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии президента Франции отметили, что Макрон и Путин "подтвердили готовность вместе оказывать влияние", чтобы добиваться мер по повышению доверия между Арменией и Азербайджаном.

Разговор Макрона с Путиным, как сообщалось, состоялся во вторник.