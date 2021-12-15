Еврокомиссия подготовила законопроекты по созданию в ЕС рынка водорода

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) подготовила пакет законопроектов с целью декарбонизации европейского газового рынка и создания водородного рынка в Европейском союзе в контексте реализации стратегии Green Deal.

"С помощью сегодняшних предложений мы создаем условия для "зеленого" перехода в нашем газовом секторе, стимулируя использование "чистых" газов. Ключевым элементом такого перехода является создание конкурентного рынка водорода со специализированной инфраструктурой. Мы хотим, чтобы Европа была первой в мире, кто установил рыночные правила для этого важного источника энергии и его хранения", - цитируется в сообщении ЕК еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

ЕК уточняет, что такие правила создадут необходимый инвестклимат и условия для развития водородной инфраструктуры, в том числе для торговли с третьими странами.

Предполагается, что новые правила облегчат доступ низкоуглеродных газов в трубопроводную систему благодаря снижению тарифов на закачивание газов, отмене трансграничных тарифов, а также благодаря созданию системы сертификации низкоуглеродных газов. Это позволит учитывать углеродный след тех или иных газов.

Кроме того, новые правила будут гарантировать более облегченную смену энергопоставщика, как это уже практикуется на рынке электроэнергии, чтобы потребители имели возможность лучше сравнивать данные по ценам, счетам и могли выбирать поставку низкоуглеродных газов вместо ископаемого топлива.

В конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") – план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз, в частности, планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием.