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Власти США рассекретили сотни документов об убийстве Кеннеди

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление архивов и документации США опубликовало 1941 ранее засекреченный документ, посвященный убийству 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в 1963 году.

По данным CBS News, рассекреченный архив содержит "тысячи" следственных заметок, записок и телеграмм, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепартаментом и Минобороны США.

Специально созданная для расследования убийства комиссия в 1964 пришла к выводу, что Кеннеди убил 24-летний Ли Харви Освальд, действуя "в одиночку и без чьего-либо совета или помощи". Он был застрелен спустя два дня после смерти Кеннеди, поэтому так и не был осужден. Некоторое время Освальд жил в СССР. Вокруг убийства Кеннеди существует множество теорий заговора.

Телеканал указывает, что в документах, например, обсуждаются ранее известные, но так до конца и не объясненные визиты Освальда в советское и кубинское посольства в Мехико, а также возможная причастность Кубы к убийству Кеннеди.

В одной из телеграмм ЦРУ описано, как Освальд в Мехико звонил в советское посольство, чтобы получить визу в СССР. Также он посещал посольство Кубы, в котором просил кубинскую визу, чтобы там подождать советской визы.

Из другой записки, датированной следующим ​​после убийства Кеннеди днем, говорится, о перехваченном телефонном разговоре в Мехико, во время которого Освальд общался с опознанным офицером КГБ, находясь в советском посольстве в сентябре того же года.

Кроме того, в новых документах есть несколько отчетов о слежке ФБР за крупными мафиози в США, таких как Санто Траффиканте-младший и Сэм Джанкана. Как отмечает CBS News, их имена часто фигурируют в теориях заговора, посвященных убийству Кеннеди.

Телеканал указывает, что рассекреченные в среду документы содержат мало новой информации, и напоминает, что этой осенью президент США удовлетворил просьбу ряда федеральных агентств и отсрочил публикацию 14 тысяч засекреченных документов до 15 декабря 2022 года. В указе Байдена говорилось, что отсрочка "необходима для защиты от явного ущерба обороноспособности, разведывательным операциям, правоохранительным органам или ведению международных отношений".

Как сообщает CNN, большая часть опубликованных в среду документов в основном повторяет рассекреченные ранее, за исключением разве что пары отредактированных слов или имен сотрудников спецслужб.

Ведущий исследователь убийства Кеннеди, профессор политики из Университета Вирджинии Ларри Сабато в беседе с телеканалом назвал появившиеся изменения в документах "минимальными и бесполезными". При этом он признал, что с уверенностью сказать об отсутствии новых улик в рассекреченном архиве можно будет только после тщательного изучения документов, которое займет не один день.

США Джон Кеннеди

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