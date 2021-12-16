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Альбом с пением птиц обошел в австралийском музыкальном чарте ABBA и The Weeknd

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Альбом, полностью состоящий из записей пения птиц, занял пятое место среди альбомов в главном музыкальном чарте Австралии ARIA, обогнав, например, Мэрайю Кэри, The Weeknd и ABBA, сообщает ABC News.

Альбом Songs of Disappearance ("Песни исчезновения") состоит из записей пения 53 самых редких птиц Австралии, находящихся на грани исчезновения.

ABC News отмечает, что это первый альбом такого рода, попавший в пятерку лучших альбомов ARIA.

Треки для альбома записал звукооператор Дэвид Стюарт, который уже 40 лет записывает пение диких птиц Австралии.

Доходы от продаж альбома пойдут на деятельность природоохранной организации BirdLife Australia.

Австралия

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