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Девять человек погибли при крушении частного самолета в Доминиканской Республике

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Девять человек погибли в среду в результате крушения частного самолета, который совершал аварийную посадку в аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго, сообщила авиакомпания Helidosa Aviation Group.

Согласно заявлению компании в твиттере, в результате инцидента погибли семь пассажиров и два члена экипажа.

Отмечается, что из семи погибших только один был гражданином Доминиканской Республики, остальные - иностранцы.

Рейс направлялся в Майами, но через 15 минут после взлета при попытке совершить аварийную посадку самолет разбился, сообщает в твиттере сервис Flightradar 24.

Причины крушения пока неизвестны. Helidosa Aviation Group заявила, что намерена сотрудничать с органами по расследованию авиационных происшествий и управлением гражданской авиации.

Доминиканская Республика Helidosa Aviation Group

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