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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщили о захвате здания правительства национального единства Ливии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Группа боевиков окружила здание президентского совета в Триполи, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылками на местные источники. Ливийское информагентство "Аль-Джамахирия" передало, что неизвестные вооруженные лица захватили здания правительства национального единства и Минобороны.

Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока не было.

В Ливии на 24 декабря назначены всеобщие выборы. Комментируя сообщения о возможном их переносе, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в переносе даты не будет большой беды, но выражал надежду, что все же выборы проведут в срок. Приоритетом для Москвы он назвал не соблюдение сроков, а возможность для всех ведущих политических сил принять участие в выборах и признание этими силами результатов голосования.

Правительство национального согласия было сформировано при поддержке ООН, оно базировалось в Триполи и контролировало западную часть Ливии. Его легитимность оспаривало правительство в Тобруке, контролировавшее восток страны. В марте оба правительства передали власть переходной администрации во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой до декабрьских выборов.

Ливия Триполи Тобрук

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