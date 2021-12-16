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НАТО призвало РФ не бояться факта поддержки Украины со стороны альянса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Помощь, которую НАТО оказывает Украине, не следует воспринимать как угрозу для России, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой России. У Украины есть право самостоятельно выбирать меры для обеспечения своей безопасности, и это - наш фундаментальный принцип", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсекретарь в очередной раз призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией, в том числе в рамках совета НАТО-Россия. "Предложение (провести Совет Россия-НАТО - ИФ) - в силе", - сказал он.

НАТО Йенс Столтенберг Украина

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