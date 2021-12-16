Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Четверо россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, сообщает в четверг посольство России в Египте.

"По имеющейся информации, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов", - говорится в сообщении.

Пострадавшие россияне были немедленно доставлены в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести, заявили в посольстве.

Как отметили в дипмиссии, консульский отдел посольства в Каире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие гражданам РФ.