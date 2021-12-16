Порты Латвии увеличили транзит российского угля на фоне дефицита газа в Европе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Перевалка каменного угля в крупнейших портах Латвии – Рижском, Вентспилсском и Лиепайском – в ноябре составила 489 тысяч тонн, что на 194% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года, сообщает министерство сообщений страны.

По данным ведомства, относительно октября текущего года показатель вырос на 92%.

"Во второй половине этого года объем перевалки угольных грузов в крупнейших портах Латвии растет, достигнув в ноябре почти лучших результатов прошлого года. Прогнозы предполагают, что эта тенденция может продолжиться в декабре", - отмечает министерство.

"Возобновление потока угольных грузов через Латвию еще раз подтверждает привлекательность и необходимость латвийского транзитного коридора и портов для российских предпринимателей, более того, росту способствует конъюнктура мирового энергетического рынка", - подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно данным об обороте портов по другим видам грузов, прирост за 11 месяцев этого года наблюдался в перевалке древесины – на 18,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 13,9% увеличилась перевалка грузов Ro-Ro (от англ. Roll On/Roll Off, горизонтальная погрузка/выгрузка на судно-ролкер), зерна – на 3,8%.