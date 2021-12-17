У США к 2030 г. может сократиться число атомных подлодок с баллистическими ракетами

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Состав стратегических атомных подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами (ПЛАРБ) ВМС США к началу 2030-х годов может сократиться с нынешних 14 до 10 субмарин, следует из доклада Исследовательской службы Конгресса.

В нем указывается, что в настоящее время ВМС только завершают проектные работы по программе создания новой подлодки класса Columbia ("Колумбия") на смену стратегическим ПЛАРБ класса Ohio ("Огайо"), срок службы которых подходит к концу. Последние начнут выводиться из состава флота в 2029 году.

Из-за двухлетней задержки со строительством "первая новая подлодка поступит во флот в 2031 году и ожидается, что количество ПЛАРБ во флоте снизится до 10 и будет находится в таком состоянии в течение большей части 2030-х годов", указывается в докладе.

Первоначально строительство первой ПЛАРБ класса Columbia планировалось начать еще в 2019 году, чтобы к 2029 она могла войти в боевой состав ВМС США.

В настоящее время ВМС США располагают 14 ПЛАРБ класса Ohio, каждая из которых оснащена 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II (D5) ("Трайдент II" (D5) с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Всего стратегические ракетоносцы несут до 911 ядерных боеголовок различной мощности.

Из 14 ПЛАРБ 12 подлодок постоянно поддерживаются в боевом состоянии, еще две находятся на техническом обслуживании.

При этом 4-5 из 12 ракетоносцев регулярно находятся на патрулировании в оперативных районах мирового океана, откуда они по приказу президента США могут незамедлительно осуществить запуск ракет.

9 ПЛАРБ размещаются на тихоокеанской базе подлодок Бангор (штат Вашингтон) и еще 5 субмарин – на атлантической базе Кинг-Бэй (штат Джорджия).

Согласно планам Вашингтона, на смену этим подлодками придут 14 субмарин класса Columbia, которые будут нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет с суммарно таким же количеством ядерных боеголовок, которым сейчас располагает флот Ohio.