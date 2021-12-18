Посол РФ заявил, что Россия считает полезным поддержание диалога по Сирии с США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Контакты, которые Россия и США поддерживают по ситуации в Сирии, необходимо продолжать, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия и Соединенные Штаты поддерживают контакты по Сирии. В этой связи особо следует отметить сотрудничество по военным каналам. Этот тип взаимодействия доказал свою эффективность. Мы считаем необходимым продолжить диалог по урегулированию конфликтов в Сирии", - заявил он в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

По его словам, "постоянный и оперативный обмен информацией между военными помогает избежать ненужных и опасных инцидентов в Арабской республике". Посол подчеркнул, что "присутствие американских войск в Сирии является незаконным".

"Оккупация почти трети сирийской территории неприемлема. Мы исходим из того, что американские войска и другие незаконные вооруженные формирования должны быть выведены из всех районов Сирии", - сказал он.