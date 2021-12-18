Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Посол РФ заявил, что Россия считает полезным поддержание диалога по Сирии с США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Контакты, которые Россия и США поддерживают по ситуации в Сирии, необходимо продолжать, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия и Соединенные Штаты поддерживают контакты по Сирии. В этой связи особо следует отметить сотрудничество по военным каналам. Этот тип взаимодействия доказал свою эффективность. Мы считаем необходимым продолжить диалог по урегулированию конфликтов в Сирии", - заявил он в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

По его словам, "постоянный и оперативный обмен информацией между военными помогает избежать ненужных и опасных инцидентов в Арабской республике". Посол подчеркнул, что "присутствие американских войск в Сирии является незаконным".

"Оккупация почти трети сирийской территории неприемлема. Мы исходим из того, что американские войска и другие незаконные вооруженные формирования должны быть выведены из всех районов Сирии", - сказал он.

Анатолий Антонов Сирия Россия

Новости
Пандемия коронавируса

Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации на крупных предприятиях

Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации на крупных предприятиях

США сочли итоги завершившихся переговоров по СВПД недостаточно успешными

Посол РФ в США объяснил недобросовестной конкуренцией санкции в отношении "СП-2"

Посол РФ в США объяснил недобросовестной конкуренцией санкции в отношении "СП-2"

Россия вышла из Договора по открытому небу

Антонов заявил, у США есть возможности вынудить Украину соблюдать Минские соглашения

Антонов заявил, у США есть возможности вынудить Украину соблюдать Минские соглашения

Польша сообщила о планах возбудить дело в отношении сбежавшего солдата

Польша сообщила о планах возбудить дело в отношении сбежавшего солдата

В Пентагоне утверждают, что не видят изменений на границе РФ и Украины

В Пентагоне утверждают, что не видят изменений на границе РФ и Украины
Пандемия коронавируса

ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

Что произошло за день: пятница, 17 декабря

Bloomberg сообщил о несогласии США с некоторыми предложениями по гарантиям безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });