Саргсяна переизбрали лидером Республиканской партии Армении
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Третий президент Армении Серж Саргсян тайным голосованием переизбран председателем оппозиционной Республиканской партии Армении.
Его кандидатура была представлена на 17-ом съезде партии в субботу, передает корреспондент "Интерфакса".
Исполнительный орган РПА также избран тайным голосованием. Верховный совет состоит из 17 членов.
Республиканская партия Армении основана в 1990 году. В нынешнем парламенте страны представлена в коалиционном блоке "Честь имею".