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Саргсяна переизбрали лидером Республиканской партии Армении

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Третий президент Армении Серж Саргсян тайным голосованием переизбран председателем оппозиционной Республиканской партии Армении.

Его кандидатура была представлена на 17-ом съезде партии в субботу, передает корреспондент "Интерфакса".

Исполнительный орган РПА также избран тайным голосованием. Верховный совет состоит из 17 членов.

Республиканская партия Армении основана в 1990 году. В нынешнем парламенте страны представлена в коалиционном блоке "Честь имею".

Армения Серж Саргсян

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