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Китайская теннисистка Пэн Шуай заявила, что ее никто не насиловал

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Теннисистка из КНР Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, пишет BBC News со ссылкой на местные СМИ.

СпортПропавшая теннисистка Пэн Шуай появилась на публикеПропавшая теннисистка Пэн Шуай появилась на публикеЧитать подробнее

"Я хотела бы прояснить один важный момент. Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo - мое личное дело. Возникло недопонимание", - отметила она в интервью китайскому прогосударственному изданию Lianhe Zaobao.

На вопрос о слухах об ограничении ее свободы она ответила: "Зачем кому-то контролировать (меня - ИФ)? Я всегда была очень свободной".

2 ноября Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка. 1 декабря глава WTA Стив Саймон заявил, что организация отказывается от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Шуай. Следом об отмене соревнований в Китае объявила ITF.

Позже стало известно о том, что пропавшая теннисистка появилась в качестве гостя на одном из турниров в Пекине. Хотя многим это доказательство того, что Шуай в безопасности, показалось "недостаточно убедительным".

Пэн Шуэй

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