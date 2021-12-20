Китайская теннисистка Пэн Шуай заявила, что ее никто не насиловал

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Теннисистка из КНР Пэн Шуай отказалась от обвинений в сексуальном насилии в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, пишет BBC News со ссылкой на местные СМИ.

"Я хотела бы прояснить один важный момент. Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo - мое личное дело. Возникло недопонимание", - отметила она в интервью китайскому прогосударственному изданию Lianhe Zaobao.

На вопрос о слухах об ограничении ее свободы она ответила: "Зачем кому-то контролировать (меня - ИФ)? Я всегда была очень свободной".

2 ноября Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка. 1 декабря глава WTA Стив Саймон заявил, что организация отказывается от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Шуай. Следом об отмене соревнований в Китае объявила ITF.

Позже стало известно о том, что пропавшая теннисистка появилась в качестве гостя на одном из турниров в Пекине. Хотя многим это доказательство того, что Шуай в безопасности, показалось "недостаточно убедительным".