В США на Агентство по охране окружающей среды подадут в суд из-за смерти ламантинов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три природоохранные группы подали в понедельник официальное уведомление о своем намерении подать в суд на Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency), если оно не предпримет мер по защите ламантинов от загрязнения воды во Флориде. Об этом сообщает ABC News.

Согласно заявлению цветение водорослей, вызванное загрязнением, считается причиной более 500 смертей ламантинов во Флориде в этом году. Природоохранные группы считают, что качество воды в лагуне Индиан-Ривер из-за цветения водорослей не соответствует федеральным стандартам.

"Массовая гибель этих ламантинов, которую можно было полностью предотвратить, ясно показывает, насколько важно, чтобы Агентство по охране окружающей среды приняло быстрые меры для защиты живой экосистемы, в которой они живут, пока не стало слишком поздно", - заявила Жаклин Лопес, директор Флоридского центра биологического разнообразия.

Уведомление в понедельник дает Агентству по охране окружающей среды 60 дней на устранение нарушений, о которых говорится в уведомлении, прежде чем природоохранные группы подадут в суд.