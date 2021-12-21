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Разведка Дании сочла РФ одной из самых серьезных угроз для страны

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Датская служба военной разведки обеспокоена политикой России в последние годы и полагает, что Россия представляет собой один из самых серьезных вызовов для безопасности Дании, сообщает во вторник информационный портал Norway Today.

"Россия испытывает глубокое недоверие к Западу. Это создает риск ошибок и непреднамеренной военной эскалации, которая может произойти в очень короткие сроки", - цитирует портал выдержки из доклада разведки.

В докладе также говорится, что Россия провела переоснащение военных сил в регионе вблизи Дании и что РФ проводит "наступательные разведывательные операции," в том числе кибершпионаж.

"Россию тревожит Дания из-за ее географического положения и членства в НАТО. Понятно, что ситуация в Балтийском море, где наблюдается высокий уровень военных учений, конечно, вызывает беспокойство", - приводит портал слова главы разведслужбы Ани Дальгор-Нильсен.

Однако отмечается, что маловероятно, будто Россия пойдет на военную конфронтацию со странами НАТО.

Дания НАТО РФ

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