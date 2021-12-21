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McDonald's продаст Mastercard купленный в 2019 г. стартап Dynamic Yield

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - McDonald's Corp продает оператору одной из крупнейших в мире платежных систем Mastercard Inc цифровой стартап Dynamic Yield Ltd., приобретенный компанией почти три года назад, сообщает The Wall Street Journal.

McDonald's купила Dynamic Yield в марте 2019 года более чем за $300 млн, рассчитывая, что технологии стартапа позволят ей повысить продажи через терминалы самообслуживания. Сделка стала крупнейшим приобретением McDonald's почти за три десятилетия.

Dynamic Yield является разработчиком инструментов персонализации продаж, и ее решения интегрируются в цифровые экраны меню McDonald's, позволяя улучшить покупательский опыт: система дает рекомендации клиентам с учетом таких факторов, как время суток, погода, уровень трафика в ресторане и популярность блюд.

Dynamic Yield работала в качестве независимой компании после ее приобретения McDonald's, продолжая обслуживать и других клиентов.

Сделка с Mastercard позволит Dynamic Yield масштабировать свои решения и активнее развивать бизнес с третьими сторонами, отмечают в McDonald's.

Сама McDonald's продолжит работать совместно с Dynamic Yield, а также Mastercard, над рядом цифровых инициатив, говорится в пресс-релизе сети ресторанов быстрого питания.

Сумма сделки не раскрывается, стороны рассчитывают закрыть ее в первом полугодии 2022 года.

Акции McDonald's прибавляют в цене 1% на торгах во вторник, бумаги Mastercard – 2%.

McDonald's Mastercard Dynamic Yield

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