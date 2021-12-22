Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Аляске
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали на территории полуострова Аляска в США, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:42 по московскому времени, находился в 250 км западнее Анкориджа.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,9. Очаг находился на глубине 152,6 км.