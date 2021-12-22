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AP сообщило о похищенных $100 млрд из средств на поддержку бизнеса и граждан США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Не менее $100 млрд было похищено в США из средств, выделенных из бюджета на реализацию программ помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Секретной службы США.

Эта оценка основана на сведениях Секретной службы, Минтруда и Администрации малого бизнеса США, отметили в агентстве.

Большая часть похищенных средств приходится на мошеннические схемы, связанные с программами по оказанию помощи людям, потерявшим работу.

Так, министерство труда сообщило, что около $87 млрд из пособий по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть из них могла стать достоянием мошенников.

Секретная служба заявила, что провела более 900 расследований случаев мошенничества со средствами, выделенными на помощь в условиях пандемии, причем дела велись в каждом штате, на данный момент арестовано около 100 человек.

В свою очередь, в министерстве юстиции США на прошлой неделе отметили, что отдел по борьбе с мошенничеством привлек к ответственности более 150 обвиняемых по более чем 95 уголовным делам. В результате конфисковано более $75 млн наличными, вырученными мошенниками при реализации программ поддержки при COVID-19, а также многочисленные объекты недвижимости и предметы роскоши, приобретенные на похищенные средства.

США

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