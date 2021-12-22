Японский McDonald's уменьшил порции картофеля из-за нехватки сырья

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сеть быстрого питания McDonald's в течение недели, начиная с 24 декабря, будет продавать только маленькие порции картофеля фри, чтобы не допустить нехватки сырья для этого блюда, сообщает The Guardian.

Большие средние порции будут недоступны японским клиентам до 30 декабря.

В McDonald's объясняют, что обычно картофель для сети поставляется через порт Ванкувера, однако его работа была нарушена подтоплением. Кроме того, на цепи поставок повлиял глобальный кризис из-за пандемии COVID-19.

В компании заверили, что пока дефицита нет, ограничение продаж - это мера предосторожности. Маленький картофель фри можно купить во всех четырех японских ресторанах McDonald's.