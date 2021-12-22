Китайские регуляторы удалили треть приложений для смартфонов с 2018 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Количество приложений, доступных в Китае для скачивания на гаджеты, сократилось более чем на треть с конца 2018 года в связи с ужесточением регуляторного контроля над техсектором и интернетом, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

В конце октября 2021 года общее число программ в китайских магазинах приложений для операционных систем Android и iOS составляло 2,78 млн против 4,52 млн на конец 2018 года. В 2019 году их число сократилось на 850 тысяч из-за ужесточения требований к сбору личных данных. За 2020 год показатель снизился на 220 тысяч, за 10 месяцев 2021 года - на 670 тысяч.

Сокращение количества приложений также отражает замедление китайского интернет-рынка, отмечает аналитик EqualOcean Леон Сунь Циюань. "Интернет-сектор в Китае развивался так долго, что период умопомрачительного роста закончился ", - сказал он.

С другой стороны, мировой рынок приложений также вступил в зрелую фазу, однако предложение на нем выросло. Например, в магазине Google Play количество доступных приложений с конца 2018 по октябрь 2021 года увеличилось на 7,6%, до почти 2,8 млн, по данным Statista.

Разница между тенденцией в Китае и в остальном мире особенно заметна на примере игровых приложений, самой популярной и многочисленной категории. Если в КНР число доступных игр в магазинах приложений уменьшилось до 679 тысяч в октябре с 909 тысяч в декабре 2019 года, то в американском магазине App Store показатель сейчас превышает 1 млн против менее 820 тысяч в декабре 2018 года. Китайские регуляторы не одобрили ни одну новую онлайн-игру с июля.