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Китай создал госкомпанию в сфере редкоземельных металлов China Rare Earth

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Китае в городе Ганьчжоу создано госпредприятие China Rare Earth Group, которое займется разведкой, добычей и переработкой редкоземельных элементов и их научным исследованием, сообщает "Синьхуа".

Также оно будет заниматься созданием оборудования, внедрением научно-технических разработок, оказанием технических услуг и внешней торговлей.

Компания создана путем объединения предприятий Aluminium Corp. of China, China Minmetals Corp. и Ganzhou Rare Earth Group Co. с двумя исследовательскими фирмами China Iron & Steel Research Institute Group и Grinm Group Corp. China Rare Earth будет находиться под непосредственным контролем и управлением Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Появление нового предприятия позволит увеличить инвестиции в НИОКР и активизировать разработку новых технологий, отмечает "Синьхуа".

China Rare Earth Китай Ганьчжоу

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