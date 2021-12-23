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Власти Каталонии из-за угрозы коронавируса введут комендантский час

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В испанском автономном сообществе Каталонии суд поддержал предложения ввести комендантский час и ограничения для жителей собираться компаниями, состоящими не более чем из 10 человек, в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает в четверг испанское агентство ЭФЭ.

Ранее высший орган самоуправления сообщества Женералитат направил эти меры в Высший суд справедливости Каталонии, напоминает ЭФЭ.

В течение следующих 14 дней Женералитету разрешается ввести комендантский час с 1:00 до 6:00 часов утра в городах с населением более 10 тыс. человек, где заболеваемость составляет более 250 случаев на 100 тыс. жителей, что затронет около 126 каталонских городов, включая Барселону.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Испании было диагностировано свыше 5,64 млн заражений, более 87,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,99 млн человек выздоровели.

Каталония Испания коронавирус

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