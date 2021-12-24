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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СБУ открыла дело о госизмене на симпатизирующего Лукашенко нардепа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины открыла дело по статье о госизмене на народного депутата исключенного из партии "Слуга народа" Евгения Шевченко, известного поездками в Белоруссию, заявил сам нардеп.

"Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ (статья о госизмене - ИФ). Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине", - написал Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Евгений Шевченко счел, что таким образом действующая украинская власть продолжает бороться с потенциальными конкурентами на политической арене. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Евгений Шевченко Украина Белоруссия

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