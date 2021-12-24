"Спутник Лайт" зарегистрирован в Ливане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена к применению в Ливане в качестве отдельной прививки и бустера. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Республика стала 24-м зарубежным государством, одобрившим применение однокомпонентной российской вакцины.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). "Спутник V" одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.