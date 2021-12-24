Президент Молдавии выразила обеспокоенность напряженностью между РФ и Украиной

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду обеспокоена напряженными отношениями между Россией и Украиной, но надеется, что ситуация разрешится мирным путем.

"Мы очень обеспокоены этой ситуацией, и я говорю вам это со всей ответственностью. Мы рассматриваем разные сценарии, стараемся быть готовы к любым вызовам. Но от нас мало что зависит. Хочу сказать, что нет хороших сценариев и планов для немирного развития ситуации. Тем более для нас - маленькой страны с ограниченными способностями, от которой мало что зависит", - сказала Санду в пятницу вечером в ходе передачи "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР-Молдова.

Она выразила надежду, что "все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения".

"Единственное разумное решение - это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир", - подчеркнула президент.

Отвечая на вопрос о соблюдении принципа нейтралитета, она напомнила, что "нейтралитет закреплен в конституции и является одним из основополагающих принципов".

"В Конституции прописано, что Молдавия - нейтральная страна. Об этом знают все страны. И у них нет войск на территории Молдавии. Войска есть только у Российской Федерации. И нейтралитет Молдавии будет полным, когда на нашей территории не будет никаких иностранных войск", - сказала Санду.

Она также сообщила, что "пока не получала официального приглашения" на неформальный саммит СНГ, который состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге. "Если такое приглашение будет, я изучу и приму решение", - сказала Санду.

Она затруднилась ответить на вопрос о том, будет ли участвовать в саммите, если такое приглашение поступит. "Все зависит от повестки дня. Если это будут вопросы экономического сотрудничества, то я готова сотрудничать. Если это что-то другое - например - вопросы оборонного характера, то, наверное нет", - отметила глава государства.

Протяженность молдавско-украинской границы составляет 1 222 км, в том числе 955 км приходятся на "сухопутную" часть, а 267 км проходят по Днестру. Из общей протяженности, 453 км приходятся на центральный (приднестровский) участок, который Молдавия не контролирует.