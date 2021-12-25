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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Западные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограничений

Западные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограничений
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Христиане многих стран мира в субботу отмечают Рождество, однако празднование пройдет в условиях различных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как и в прошлом году, рождественские богослужения в Ватикане пройдут в условиях ограничительных мер, призванных остановить распространение коронавируса. Посетить мероприятия в Ватикане сможет только ограниченное число человек, однако все празднования будут транслироваться онлайн в социальных сетях и на других платформах. Всем желающим посетить Ватикан нужно будет предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или доказательство о перенесенном COVID-19.

Папа римский Франциск в субботу выступит с традиционным обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). В 2021 году понтифик снова обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра. В прошлом году обращение показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади перед базиликой.

В Вифлееме, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос, снова пройдут рождественские празднования. В 2020 году они были отменены из-за локдауна, введенного чтобы остановить распространение вируса, однако в этом году в город вернутся традиционные праздничные гуляния и марширующие оркестры.

Во всем католическом мире люди встречают Рождество в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, однако в большинстве стран специальные меры непосредственно к празднованию не вводились. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил подданных, что до Нового года новые ограничения вводиться не будут. Также в Германии новые строгие меры против COVID-19 вступят в силу только после рождественских празднований.

"Опыт последних двух лет показал нам, что Рождество и Пасха не становились серьезными рассадниками инфекции", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, пока что немецкие семьи относились к празднованию Рождества "осторожно и ответственно", потому новые ограничения больше направлены непосредственно на новогодние гуляния.

Сотням тысяч людей придется встретить Рождество в самоизоляции. Только во Франции, по предварительным расчетам, около 500 тыс. человек проведут Рождество в самоизоляции. С 16 декабря число новых случаев заражения вирусом превышало 50 тыс. ежедневно, а 22 декабря сообщалось о 84,2 тыс. случаях за сутки. Все эти люди будут вынуждены встретить праздник в одиночестве, поскольку, согласно французским законам, все граждане, сдавшие положительный тест, обязаны провести на самоизоляции 10 дней.

Между тем, Санта Клаус в ночь на субботу продолжает свое традиционное рождественское турне по разным уголкам планеты. За его передвижением следит Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД).

Согласно данным командования, Санта Клаус уже успел побывать во многих странах мира, в том числе в России.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

Санта-Клаусы готовятся к Рождеству

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Санта в торговом центре Йоханнесбурга, ЮАРЕжегодная регата на Гранд-канале в ВенецииБразильский Санта доставляет подарки детям из общины в регионе АмазонкиСанта-Клаус прибывает на вертолете в Кингстонскую больницу, КанадаИерусалимский Санта объезжает город на верблюдеДайвер кормит обитетелей аквариума Sunshine, ТокиоМужчина в костюме Санта-Клауса в школе в Мумбаи, ИндияЗабег Санта-Клаусов в Солихалле, ВеликобританияВейкбордист на озере в Аурихе, ГерманияНемецкие мотоциклисты, одетые как Санта-Клаусы, доставляют подарки в школы, детские сады и дома престарелых
Санта в торговом центре Йоханнесбурга, ЮАР
Рождество Коронавирус

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