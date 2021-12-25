Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Американке подменили собачьим кормом содержимое авиабагажа на $3000

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Жительница США вернулась на родину из путешествия по Европе и обнаружила, что привезенные в багаже подарки к Рождеству пропали. Как сообщает Associated Press, женщина купила товаров на $3000, вместо них она обнаружила в чемодане собачий корм, старую футболку и тюбик крема для бритья.

Джин Шелдон из Портсмута, штат Нью-Хэмпшир, рассказала, что везла в подарок сыну кожаную куртку, также она купила несколько сумок родственникам.

Американка провела 11 дней в Италии, а также по работе останавливалась на несколько дней в Париже.

Билет назад в США она покупала через авиакомпанию Delta, но выполняла рейс Air France. В Delta Air Lines заявили, что разбираются в ситуации.

США Delta Air France

Новости

Ракета Ariane V стартовала на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом

Ракета Ariane V стартовала на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом

Папа римский в своей рождественской речи вспомнил о конфликте на Украине

Папа римский в своей рождественской речи вспомнил о конфликте на Украине

Президент Ливана оценил в 6-7 лет срок выхода страны из экономического кризиса

Что случилось этой ночью: суббота, 25 декабря

NYT сообщила о разработке в США плана предоставления Киеву разведданных о России

Пандемия коронавируса

Свыше 4 тысяч рейсов отменено в мире на рождественские выходные из-за COVID-19

Свыше 4 тысяч рейсов отменено в мире на рождественские выходные из-за COVID-19

Западные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограничений

Западные христиане снова отмечают Рождество в условиях антиковидных ограничений
Пандемия коронавируса

Во Франции второй день подряд зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

Во Франции второй день подряд зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

"Омикрон" зафиксировали уже в 110 странах

В США подорожал подарочный набор из песни "Двенадцать дней Рождества"

В США подорожал подарочный набор из песни "Двенадцать дней Рождества"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });