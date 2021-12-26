Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер нобелевский лауреат Десмонд Туту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Южноафриканский англиканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет, сообщает в воскресенье BBC News.

Туту был одним из борцов с апартеидом в ЮАР, за что он и был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым чернокожим епископом в стране, а в 1986 - первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.

Туту умер чуть больше месяца спустя после того, как скончался последний президент ЮАР времен апартеида - Фредерик Виллем де Клерк, руководивший страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, он занимал пост в 1994-1999 годах.

Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, который занимался расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.

Десмонд Туту ЮАР

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 декабря

Китай успешно вывел на орбиту два спутника

Пандемия коронавируса

В китайском Сиане выявили 155 новых внутренних случаев заражения COVID-19

В китайском Сиане выявили 155 новых внутренних случаев заражения COVID-19
Пандемия коронавируса

Авиакомпании США продолжили отменять рейсы в связи с нехваткой экипажей из-за пандемии

Президенты России и Египта обсудили отношения двух стран

Пандемия коронавируса

Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Во Франции впервые зафиксировали свыше 100 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Вооруженный мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок

Вооруженный мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок
Пандемия коронавируса

В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"

В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"

Ракета Ariane V стартовала на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом

Ракета Ariane V стартовала на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом

Папа римский в своей рождественской речи вспомнил о конфликте на Украине

Папа римский в своей рождественской речи вспомнил о конфликте на Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });