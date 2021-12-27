Боррель назвал противостояние угрозам РФ одним из итогов года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики, и упомянул в связи с этим Россию, пообещав "ответить со всей решимостью".

"В нашем восточном соседстве 2021 год явился яркими примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Белоруссией и Молдавией. (...) По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину или Молдавию в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Белоруссии", - говорится в предновогоднем обзоре главы дипломатии ЕС, опубликованном в понедельник в его блоге.

Чтобы противостоять этим угрозам, продолжил Боррель, ЕС оказывает "твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам". В качестве примера он привел "пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Белоруссии".

По мнению главы дипломатии ЕС, саммит программы "Восточное партнерство", состоявшийся в Брюсселе 15 декабря, подтвердил "стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС" к своим восточноевропейским партнерам.

"В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка (...). Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью", - написал Боррель.