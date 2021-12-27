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В Дании зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Дании зарегистрировало в понедельник рекордное суточное количество случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии - 16 164 заражений, сообщает The Guardian.

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Предыдущий антирекорд в Дании был зафиксирован в воскресенье и составил 14 844 новых случаев, напоминает The Guardian.

Также за последние сутки из-за COVID-19 скончались семь человек; общее число смертей за время пандемии в Дании составляет 3 217.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 715 тыс. человек.

Дания коронавирус

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