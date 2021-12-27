Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Снегопад в Калифорнии и Неваде привел к перекрытиям дорог и отменам авиарейсов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В американских штатах Калифорния и Невада из-за снежной бури ограничено дорожное движение, отменены некоторые авиарейсы, передает агентство Associated Press.

Мороз и снегопад отмечаются на севере Невады. В результате власти перекрыли движение на шоссе через горный хребет Сьерра-Невада, задержали рейсы в аэропорту Рино-Тахо и приостановили работу офисов в штате. Также несколько рейсов отменили или задержали в аэропорту Лас-Вегаса.

Губернатор Невады Стив Сайсолак распорядился, чтобы выполняющие второстепенные обязанности госслужащие оставались дома, за исключением сотрудников служб безопасности и исправительных учреждений.

По данным AP, на хребте Сьерра-Невада снежный покров составил 145-161% от нормы.

Отмечается, что горнолыжный курорт в калифорнийском городе Траки в понедельник прекратил работу из-за погодных условий: за последние 48 часов в этом районе выпало более 1,8 метров снега.

Телеканал KCRA сообщает, что поисково-спасательные бригады проводят операции по поиску лыжника, которого последний раз видели на подъемнике в минувшую субботу.

На северо-западе США также открыли места для обогрева нуждающихся. По данным синоптиков, снежные бури продлятся несколько дней.

США Калифорния Невада

Новости
Пандемия коронавируса

Совет министров Франции преобразовал "санитарный пропуск" в "вакцинный"

Жители Земли смогут увидеть "парад планет" и звездопад Квадрантиды

Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год размером в $768 млрд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Всебелорусское народное собрание могут наделить правом объявлять импичмент

Всебелорусское народное собрание могут наделить правом объявлять импичмент

Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

Россиянин Дудников приговорен к 11 годам колонии в Белоруссии

На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%

На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%

Люксовые германские автомобили подорожали до рекордов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });