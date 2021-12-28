В Колорадо пять человек погибли в результате гонок со стрельбой

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В штате Колорадо мужчина на автомобиле устроил стрельбу по людям в Денвере и затем в Лейквуде и был убит полицейскими. Как сообщает Denver Post, погибли четыре человека помимо самого стрелка, телеканал KDVR сообщает о шести погибших вместе со стрелком.

Это случилось в понедельник вечером. Подозреваемый ездил во Денверу на машине. По словам полицейских, сначала он застрелил насмерть двух женщин и ранил мужчину на перекрестке Восточной первой авеню и Бродвея в Денвере. Вскоре он убил мужчину в районе Чисмен-парка. Затем он открывал стрельбу рядом с больницей, там обошлось без пострадавших. Полицейские Денвера попытались догнать его на машине, он стрелял по их автомобилю и вывел его из строя.

После этого подозреваемый приехал в Лейквуд и там стрелял по людям в нескольких местах, в том числе в отеле Hyatt House, передает телеканал KDVR. В Лейквуде он убил двоих и ранил еще двоих, в том числе сотрудницу полиции, которая, по словам очевидцев, требовала, чтобы он бросил оружие.

Мотивы стрелявшего устанавливаются.