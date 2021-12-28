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В комитете ГД по обороне заявили о праве размещать на базе в Сирии корабли с "Цирконами"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможности присутствия российских военных кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", на базе ВМФ РФ в порту Тартус в Сирии.

В эфире YouTube-канала Соловьёв Live он напомнил, что у РФ есть база на Средиземном море (Тартус), (авиабаза) Хмеймим. В Тартусе размещены береговые ракетные комплексы, "там тоже могут находиться корабли, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые полностью перекроют все Средиземное море", сказал Картаполов.

Кроме того, он отметил, что "военные меры - это не только война, это еще и создание непосредственных угроз противнику, при которых он откажется от своих дальнейших действий". "То есть когда они поймут, что у них есть прямая непосредственная угроза уничтожения их ударных средств, систем управления, авианосных группировок. А смысл что-то начинать, если ты заранее проиграешь? Они очень чувствительны к поражению", - сказал Картаполов.

Госдума Андрей Картаполов

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