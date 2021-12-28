В Великобритании зафиксирован очередной суточный рекорд заболеваемости COVID

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании во вторник медицинские службы выявили самое высокое с начала пандемии суточное количество заболеваний COVID-19 – 129 471 случаев заражения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правительственную статистику.

Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в минувшую пятницу, он составил более 122 тыс. случаев за сутки.

Также за минувшие сутки зафиксировали 18 летальных исходов. Данные могут быть неполными из-за пониженного уровня тестирования в праздничные дни, отмечает The Guardian.

При этом данных по Шотландии и Северной Ирландии пока не поступало.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 12,3 млн случаев заражения COVID-19 и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.