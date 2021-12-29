Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Белоруссии впервые выявлен штамм коронавируса "омикрон"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в Белоруссии. Об этом сообщил Минздрав страны.

"Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава выявили новый вариант коронавируса - омикрон у четырех человек", - говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.

Это первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом в республике. "У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции", - сказали в Минздраве.

В Белоруссии с начала пандемии зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 1 493 против 501 за предыдущие сутки. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.

С начала пандемии выздоровели 688 890 пациентов, у которых был диагноз COVID-19

Белоруссия коронавирус

Новости

Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии

Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии

Сыну Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы по новому уголовному делу

Маск продал еще около миллиона акций Tesla

Маск продал еще около миллиона акций Tesla

В Бельгии под давлением общественности вновь откроют кинотеатры и концертные залы

Пандемия коронавируса

В Африке за неделю смертность от COVID-19 возросла на 72%

Brent подорожала до $79,1 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 декабря

Свыше 55% населения Китая сочли отношения страны с РФ наиболее важными

Свыше 55% населения Китая сочли отношения страны с РФ наиболее важными

Министр обороны США приказал авианосной группировке задержаться в Средиземном море

Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины

Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });