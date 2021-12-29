В Белоруссии впервые выявлен штамм коронавируса "омикрон"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в Белоруссии. Об этом сообщил Минздрав страны.

"Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава выявили новый вариант коронавируса - омикрон у четырех человек", - говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.

Это первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом в республике. "У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции", - сказали в Минздраве.

В Белоруссии с начала пандемии зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 1 493 против 501 за предыдущие сутки. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.

С начала пандемии выздоровели 688 890 пациентов, у которых был диагноз COVID-19