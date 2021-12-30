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Футболистам сборной Китая запретили делать татуировки

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Китае государственное управление спорта запретило футболистом национальной сборной делать себе татуировки, а уже имеющиеся татуировки им рекомендовали свести, сообщает ВВС News.

Футболистов с татуировками теперь будет запрещено брать в сборную и молодежные команды.

Чиновники объяснили этот запрет тем, что игроки сборной должны подавать пример обществу.

Ранее отдельным игрокам по требованию чиновников приходилось прикрывать татуировки длинными рукавами.

ВВС отмечает, что в Китае с середины 2018 года власти принимают меры, чтобы татуировки как можно реже попадали на телевидение. В начале 2021 года регулятор СМИ ужесточил контроль за "нездоровым контентом", и телеканалы и онлайн-СМИ стали ограничивать демонстрацию людей с татуировками, а в отдельных случаях тату заблюривают. Также под ограничение попала демонстрация мужчин с волосами, забранными в хвост.

Год назад был отменена встреча женских студенческих футбольных команд, поскольку чиновники запретили выходить на поле футболисткам с окрашенными волосами. Организаторы матча, Национальная молодежная университетская лига футбола объявила, что футболистам всех уровней запрещается красить волосы, делать экзотические прически и надевать какие-либо аксессуары.

Китай

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